ITALIANO, L'attacco è un problema, non riescono a segnare

Vincenzo Italiano ha commentato così la sconfitta contro il Torino ai microfoni di Sky:"Nel primo tempo potevamo aggredire di più la partita, siamo stati lenti ed abbiamo subito un gol evitabile, di solito noi all'inizio siamo arrembanti e creiamo molto, oggi non ci siamo riusciti. La reazione c'è stata ma abbiamo pagato caro il primo tempo, anche per merito del Torino".

I pochi gol sono un problema? "E' un problema, non è questione di come ci si arriva ma di trovare la giocata che cambia le partite, come Miranchuk ha fatto oggi, dobbiamo lavorare e finalizzare di più, una disattenzione ci è costata 3 punti. Siamo una squadra che ha del talento ma non riesce ad esprimerlo con continuità. E' un peccato non sfruttare tutte queste occasioni, davanti devono essere i ragazzi ad avere l'ispirazione giusta. La cosa positiva è che arriviamo in porta, ma dobbiamo far gol, bisogna cambiare spirito"

Vorresti un nuovo centravanti? "Ho due attaccanti di qualità ma che non riescono ad indirizzare le partite, mi avrebbe fatto piacere vedere Jovic segnare, dobbiamo rimediare in qualche modo, anche con qualche altra situazione. Sono dispiaciuto di non riuscire a far sbloccare queste partite, per il mercato dovete chiedere alla società".

Fischi? "Mi dispiace, c'è grande frustrazione in questo momento perchè non riusciamo a vincere nonostante il grande sacrificio, la squadra si impegna e propone quidni il pubblico prova delusione, la abbiamo anche noi".