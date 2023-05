ITALIANO, Jovic? Non facile tenere tutti dentro al gregge

FirenzeViola.it

Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn nel post partita contro l'Udinese.

Contento della squadra?

"Volevamo una prestazione come questa per arrivare in fiducia a giovedì. I ragazzi hanno risposto bene e dopo la batosta abbiamo risposto benissimo. Potevamo segnare di pi, ma adesso possiamo arrivare con una testa diversa. Andremo lì a battagliare".

Come gestisce il turnover e le voci esterne dopo le polemiche Jovic-Terzic?

"Preferisco non rispondere".

Prosegue: "Stiamo rispondendo con tutti i ragazzi. Tutti devono stare sul chi va là e dare il proprio contributo. Sono contento per Castrovilli, questo periodo gli serve per ripartire a pieno regime dal prossimo anno dopo il brutto infortunio e varie ricadute".

Ancora: "C'è stata grande delusione per giovedì. Per 70 minuti abbiamo fatto bene, ma come ho detto ai ragazzi abbiamo staccato i fili e abbiamo perso. Oggi non abbiamo commesso quegli errori e le risposte in campo mi hanno soddisfatto. Ma tutti remiamo dalla stessa parte, poi qualche comportamento ad alcuni scappa perché è difficile tenere tutti dentro il gregge, ma quando si arriva al campo, ci si scusa e si capisce di aver sbagliato non si può non tenere conto di questo".

Su Duncan: "Alfred è esperto e un po' sensibile. Ha bisogno di una pacca sulle spalle, ha avuto un momento di smarrimento, ma adesso è tornato. Se è così mette in difficoltà sia me che gli avversari. La stagione non è finita, se ci arriviamo tutti in fiducia è meglio".

Sul finale di gara: "Non so cosa sia successo, era evitabile l'espulsione per Jack, mi dispiace".