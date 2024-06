ITALIANO, Il Bologna rimane in attesa di una sua risposta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rimane ancora incerto il futuro di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l'allenatore avrebbe preso del tempo per decidere del suo futuro non sposando fin da subito la proposta del Bologna che resta in attesa di una sua risposta.