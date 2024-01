ITALIANO, Ikoné di solito calcia bene. Non salvo nulla

FirenzeViola.it

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta col Napoli si è espresso così: “Complimenti al Napoli per aver preparato bene la gara, ci ha sorpreso. Ma avevamo in pugno la gara, abbiamo anche sbagliato un rigore. Poi devi sbilanciarti per provare il pareggio, poi abbiamo commesso due errori e partita chiusa. Bravi loro”.

Era Ikone il rigorista designato?

“Ikoné è un altro che si ferma a batterli, se aveva fiducia ha fatto bene, altri rigoristi glielo hanno concesso. Non si può togliere la palla a un ragazzo che li batte bene ed è in fiducia in quel momento. Comunque dobbiamo chiudere questa storia dei rigori mettendola a posto. Perché tolto Nico che è infallibile dobbiamo trovare una soluzione”.

Cosa salva di stasera?

“Non salvo niente. L’unico obiettivo era superare la semifinale, l’abbiamo dimostrato per 84 minuti, fino al 2-0. Ma non era facile scardinare una difesa come la loro, in alcune partite torna la sterilità che abbiamo mostrato in precedenza. Andando sotto abbiamo complicato la gara e non l’abbiamo cambiata coi cambi, ma fino al minuto 84 eravamo in gara e ci ho creduto”.

Conclude: “Col Bologna avevamo qualche assenza, l’avevamo preparata in un allenamento cercando di essere più presenti sugli esterni. Oggi non li abbiamo sfruttati, c’erano ricambi con gente che poteva cambiare la partita. Abbiamo rubato tanti palloni, ma ci capitano queste gare in cui siamo sterili. Mi dispiace, perché un gol annullato e un rigore sbagliato hanno cambiato inerzia alla gara. Ma complimenti al Napoli”.