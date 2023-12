ITALIANO (SKY), Domani assenze importanti. Biscotto...

FirenzeViola.it

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della gara di Conference League contro il Ferencvaros. Queste le sue parole: "L'avversario verrà spinto dal pubblico e vogliamo farci trovare preparati, va bene passare il turno ma arrivare primi è importante. Sarà una partita da affrontare con grande attenzione, al Franchi ci hanno messo in grossissima difficoltà. Abbiamo delle assenze perché giocando tante partite ravvicinate si fa fatica a recuperare, sono acciacchi di poco conto ma non si può rischiare. Mancheranno giocatori importanti come Arthur Sottil e Bonaventura, oltre allo squalificato Biraghi, ma abbiamo una rosa ampia e profonda. E' un altro test per vedere a che punto siamo, dobbiamo provare in tutti i modi ad arrivare primi in questo girone".

Serve un punto a entrambe: a voi per arrivare primi, al Ferencvaros. Vi dà fastidio che si parli di biscotto?

"Certo che mi dà fastidio, siamo professionisti. Dobbiamo onorare al massimo qualsiasi impegno, è già un grandissimo merito avere questi due risultati su tre a disposizione, sarà più dura per i nostri avversari che andranno forte e proveranno ad ottenere il massimo".