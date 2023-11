ITALIANO (SKY), Dimentichiamo la sconfitta. Nzola...

FirenzeViola.it

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida di Conference League con il Čukarički: "Dobbiamo dimenticare la terza sconfitta in campionato, non ci lascia contenti. Le prestazioni ci sono state ma non siamo riusciti a portare a casa punti cercheremo di riscattarci in Conference. Abbiamo costruito tantissime situazioni, tanti tiri verso la porta, ma non siamo stati precisi. la strada è quella: dobbiamo migliorare in precisione, in concretezza e in convinzione. Come girava bene prima, sono convinto che basterà poco per ripartire e tornare efficaci".

Può essere l'occasione giusta per Nzola per sbloccarsi? "Capitano i momenti negativi per gli attaccanti, basta una scintilla per cambiare le sorti di una stagione. Come ci è riuscito Beltran nell'andata con il Čukarički segnando una doppietta, mi auguro che possa riuscirci anche Nzola. Alla fine la vera benzina sono le reti e le vittorie, sono quelle che portano entusiasmo".