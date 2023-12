ITALIANO (DAZN), Vittoria sofferta. Un 2023 incredibile

FirenzeViola.it

Vincenzo Italiano è stato intervistato al termine di Fiorentina-Torino 1-0. Queste le sue parole ai microfoni del network DAZN: "È stato un 2023 incredibile. Abbiamo giocato tante partite e ci siamo levati grandi soddidsfazioni. Lo concludiamo con una vittoria sofferta. Il gol forse ci premia perché non abbiamo mollato e siamo riusciti a tenere botta".

Ha detto che state badando al sodo cosa è cambiato?

"Subivamo troppi gol. In tanti eravamo lontani dal pericolo, e oggi invece ci sacrifichiamo e anche gli attaccanti danno una mano. Questo ci permette di avere questa classifica. Stiamo diventando concreti e cinici. Soffriamo, rimaniamo in partita e poi vinciamo. Si può vincere anche così. Ci prendiamo questi punti insieme ai tanti record che ci fanno piacere".

In questa concretezza c'è più il lancio lungo?

"Quando gli altri ci arrivano addosso e non ci permettono di costruire dal basso abbiamo questa soluzione con Kouame. È una soluzione in più che abbiamo e la stiamo sfruttando bene"

Quale è stato il momento in cui hai detto ora siamo una grande squadra?

"Soprattutto quando si ottengono tanti risultati utili consecutivi e vieni al campo con il sorriso. È tanto che non perdiamo e questo ci permette di lavorare con serenità. È un periodo in cui ci aiutiamo tutti e questo è bello. Festeggiare e vedere tutti i tifosi farlo è la nostra benzina".

Missione per il 2024?

"Vogliamo arrivare più lontano possibile in tutte le competizioni. Adesso abbiamo la Supercoppa. Vogliamo rimanere nelle zone alte della classifica e continuare a fare bene in tutte le competizioni. Quest'anno come l'anno scorso non abbiamo programmato niente e vedremo".