ITALIANO (DAZN), Approccio iniziale sbagliato. Le punte...

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn nel post partita. Queste le sue parole: "L'Udinese ha avuto un approccio migliore, nei primi tempi non siamo all'altezza. Poi mettiamo le cose a posto nella riprese ma così non va bene. Il palo di Bonaventura ci ha negato la vittoria contro una squadra forte. Abbiamo concesso un po' e ci hanno castigato, volevamo vincere e ci dispiace per questo".

Sugli attaccanti: "Sono contento per il gol di Beltran e Nzola. Contento anche per l'esordio di Faraoni. Oggi hanno segnato gli attaccanti e non abbiamo vinto. Sono comunque contento per la personalità dimostrata da Nzola in occasione del rigore e anche per come è entrato. Mi fa piacere che sia preso questa responsabilità".

Cosa non ha funzionato nel primo tempo? "Sta capitando troppo spesso che regaliamo un tempo. Ne parleremo, dobbiamo fare i conti con l'avversario bravo nelle ripartenze, ma ci abbiamo messo tanto del nostro. Non volevamo farci prendere da queste ripartenze, dobbiamo stare più attenti. L'Udinese ha comunque tanta qualità, noi potevamo fare qualche errore in meno".

Su Faraoni: "Molto bravo. Ha fatto un allenamento e si è messo subito a disposizione, oggi ha fatto anche assist. E' un acquisto di personalità. Insieme a Kayode possono entrambi fare bene".

Sulla Supercoppa: "Ora pensiamo alla Supercoppa, ci giochiamo il trofeo, è un grande orgoglio essere lì. Cerchiamo di preparare la gara con il Napoli nel modo giusto".