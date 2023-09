ITALIANO, Felicissimi per giovedì. Ora la corazzata Inter

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ai canali ufficiali del club viola ha parlato così verso la gara con l’Inter: “Iniziamo dicendo che siamo molto felici di aver superato il preliminare, era il primo impegno importante e siamo davvero contenti di aver ribaltato il risultato, con una prestazione da squadra vera che ci consente di proseguire in Europa. Era uno dei nostri obiettivi: è stata una partita dal dispendio di energie enorme, specie in vista di una gara così difficile. Valuteremo tutto quel che c’è da valutare e cercheremo di mettere in difficoltà una squadra come l’Inter, che è una corazzata”.

Quanto è importante concludere bene il primo periodo dell’anno?

“Abbiamo iniziato questo primo periodo come gli unici in Italia a fare giovedì-domenica. Domani dobbiamo cercare di affrontare la gara come sempre, è un match dove possiamo ancora crescere e maturare, proponendo ciò che sappiamo. In questo primo filotto di gare abbiamo raggiunto il primo obiettivo, ora dobbiamo migliorare”.

Come si affronta l’Inter che finora ha solo vinto?

“È una corazzata come tutti gli anni. Siamo in casa loro, con lo stadio sold out. Sarà una gara dal coefficiente di difficoltà enorme. Finora hanno solo vinto e mai subito reti, ma non si scopre ora. È solo la terza gara di campionato, la strada è ancora lunga, noi cercheremo di migliorare mattoncino dopo mattoncino”.

Soddisfatto del sorteggio di Conference?

“Sono soddisfatto perché siamo dentro al girone. Volevamo questo sorteggio ed essere ancora protagonisti, poi studieremo gli avversari e come affrontarli. In Europa è tutto complicato: sono tutte squadre preparate in maniera decisa. Affronteremo avversarie toste, preparando sempre le partite per sfruttare i nostri pregi. Ma siamo davvero felicissimi di essere ancora dentro questa competizione”.