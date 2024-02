ITALIANO, È in cerca della svolta mentale, non tattica

FirenzeViola.it

La Nazione oggi in edicola parla di una nuova mentalità che Vincenzo Italiano spera di aver inculcato nei suoi giocatori. Perché - sottolinea il quotidiano - all'orizzonte non pare esserci una virata tattica come invece accadde l'anno scorso, bensì un lavoro sulla concentrazione e sul furore agonistico. Perché tatticamente si può anche preparare la miglior partita possibile, ma oggi conta soprattutto ritrovare lo spirito che ha spesso contraddistinto la sua Fiorentina. La voglia di lottare, di sporcarsi nelle giocate. Di fare una corsa in più per il compagno. Oggi Italiano vuole ritoccare con mano quegli aspetti lì.