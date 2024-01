ITALIANO, Dopo Bologna tanta energia positiva. Oggi…

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato nel pre partita ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: "Abbiamo la consapevolezza di poter avere tante soluzioni in base a tante cose. In Coppa abbiamo capito che abbiamo soluzione alternative e da qui alla fine tutto possono tornare utili. La vittoria col Bologna ci ha portato tanta energia positiva. Domani penseremo alla supercoppa ma oggi cerchiamo di rimanere concentrati sulla gara di stasera, giochiamo in casa e oggi sarà importante".