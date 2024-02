ITALIANO, Dissidi me-squadra? Tutte falsità. In campo...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Intervenuto ieri sera a RadioRai dopo il successo sulla Lazio, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha anche risposto alla voci di chi ha accusato la squadra viola di essere un gruppo disunito dove l'allenatore non va d'accordo con la squadra: "Quando alcune cose non corrispondono al vero, i fatti sono dimostrati al ritorno in campo. Tutti hanno visto l'unione, lo spirito e la forza del gruppo per preparare una partita per vincerla. Tutti vanno in campo per ottenere il massimo: questa è la risposta a quello che si dice a giro, che sono tutte bugie e falsità".