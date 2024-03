ITALIANO (DAZN), Perché ho scelto Dodo. Siamo questi

FirenzeViola.it

Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro il Milan. Queste le sue parole: "Abbiamo disputato una partita dopo aver passato giorni difficili, davvero tremendi. La prima idea era quella di onorare il nostro direttore e con lo spirito l'abbiamo fatto. Volevamo un risultato positivo ma purtroppo non ci siamo riusciti. Per me abbiamo fatto quello che dovevamo fare e abbiamo rischiato di pareggiare contro una squadra forte come il Milan. Dispiace perché volevamo un risultato positivo ma onoreremo Barone anche per tutte le altre partite della stagione".

La squadra più di così non può fare?

"Ormai è inutile parlare della singola gara, siamo questi. Creiamo e a volte riusciamo ad essere concreti a volte invece no, oggi per esempio Belotti poteva fare male al Milan. In questi tre anni abbiamo già vissuto momenti come questi ma sappiamo già che fino a fine stagione saremo così".

Quale obiettivo ora?

"Abbiamo Conference e Coppa Italia per bissare quanto fatto la scorsa stagione. La Fiorentina è questa con lacune e pregi".

Magari vincere una finale...

"Sai, arriva Nico che non riusciva neanche a calciare da quanto era stanco. Anche Barak non stava bene. Dobbiamo stare tutti inseriti in questo cammino e ottenere il massimo come lo scorso anno".

La scelta di Dodo?

"Quando vanno via i giocatori per le nazionali si preparano le partite con i giocatori che restano e secondo me Dodo in una partita così contro Leao poteva tornare. Ha fatto una buona gara e l'abbiamo recuperato: è un rientro importante per noi. Ben vengano i ritorni di Dodo e Castrovilli".

Senza Barone quanta Fiorentina sente sulle sue spalle?

"La Fiorentina è sulle spalle di tutti fino alla fine di quest'anno. Conterà quello che faremo in campo, situazioni individuali devono essere messe in secondo piano solo ed esclusivamente per onorare la memoria del nostro direttore che era sempre presente. Da tre anni era insieme a me dalla mattina alla sera. L'unico pensiero è fare il massimo, poi tireremo le somme".