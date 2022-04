ITALIANO (DAZN), Ecco perché ho fatto quelle scelte

Vincenzo Italiano parla a DAZN dopo la sconfitta con l'Udinese. E dice: "Sono arrabbiato per un'opportunità buttata al vento. Potevano essere punti importanti per la nostra classifica, è stata una partita giocata bene nel primo tempo. Sotto di due gol poi non era facile, lo 0-4 è esagerato. Perdiamo in casa dopo tante partite, dobbiamo solo archiviare il risultato rotondo di oggi e ripartire. La squadra però non mi era dispiaciuta nel primo tempo".

Tanti tiri e zero gol?

"Non è la prima volta che tra corner e punizioni non riusciamo ad essere concreti, purtroppo ci costa caro perché si perdono le partite. Gli avversari oggi erano in un bel periodo e l'Udinese è stata cinica a differenza nostra".

Vinto solo una volta quando subito il primo gol?

"Rimontare è una dote delle squadre. Noi forse non ce l'abbiamo perché creiamo tanto e siamo poco concreti, non riusciamo a raddrizzare le partite e poi le perdiamo".

La formazione iniziale?

"Ho voluto dare minuti a gente importante per noi, che non giocava da un po'. Non l'avessimo fatto oggi sarebbe stato difficile averli per il finale di campionato. Mi dispiace, spero solo che la partita di oggi abbia dato un po' di condizione a tutti".

L'Europa?

"Domani ci rivediamo per preparare la partita col Milan. Mancano 20 giorni, non possiamo stare qui a recriminare e fare drammi. Quattro partite, facciamo più punti possibile e poi vediamo dove arriviamo".