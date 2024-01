ITALIANO, Davanti serve aggiungere qualcosa

FirenzeViola.it

Ai microfoni della Zona Mista, nel post-partita di Sassuolo-Fiorentina, ha parlato il Vincenzo Italiano: "Abbiamo avuto tante occasioni per fare gol ma ci è mancata la zampata vincente: è un peccato non fare punti. Davanti siamo in difficoltà perché di cinque esterni ne sono rimasti due. C'era voglia di aggiustare la partita ma oggi non voleva entrare. Peccato perché nell'ultima gara del girone di andata volevamo aggiungere qualcosina ma non ci siamo riusciti".

Non riuscire a segnare sta portando via molti punti alla Fiorentina.

"Abbiamo perso delle partite in cui non meritavamo. Ultimamente forse abbiamo creato meno e abbiamo vinto grazie alla solidità difensiva: alla fine tutto si compensa. Nel secondo tempo abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per far gol ma non ci siamo riusciti. Davanti siamo pochi, mi auguro che presto si possa aggiungere qualcosa. Sugli esterni abbiamo bisogno di caratteristiche diverse".

Cos'è che non ha funzionato nel primo tempo?

"Può capitaredi avere una partita con questo tipo di sviluppo. Il Sassuolo sapevamo che aveva bisogno di far punti, ci aspettavamo questa partenza ma non siamo riusciti a reggere botta. Il gol si poteva evitare. Nel secondo tempo abbiamo giocato ultraoffensivi per cercare di ottenere qualcosa in più ma non siamo stati capaci di segnare. Ora archiviamo perché martedì c'è una gara importantissima".

Oltre all'esterno, pensate anche ad un attaccante? Sul cross di Parisi Nzola è dietro Milenkovic e Beltran addirittura fuori dall'area di rigore...

"Sul cross di Parisi qualcuno deve riempire quello spazio, invece spesso non abbiamo la voglia di attaccare il primo palo, aspettando l'errore dell'avversario che non fa. E' un peccato per gli attaccanti che non riscono a rimpolpare i loro numeri. In quelle situazioni mi arrabbio perché lì si deve avere la voglia di far gol".

Perché ha tirato Bonaventura il rigore?

"La regola è semplice: quando non c'è Gonzalez tira chi se la sente. Bonaventura è uno dei giocatori più forti della Fiorentina, capita sbagliarli".