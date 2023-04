ITALIANO, Complimenti ai ragazzi. Jovic straordinario

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina ritrova il successo in campionato dopo due pareggi casalinghi e la sconfitta esterna rimediata a Monza. L'allenatore Vincenzo Italiano si è espresso così ai microfoni di Dazn al margine della schiacciante vittoria dei suoi ragazzi nei confronti della compagine blucerchiata:"I primi venti minuti la Doria non ci ha permesso di fare la partita, una volta che l'abbiamo sbloccata è stato tutto più facile grazie anche alla spinta dello stadio".

C'è un pizzico di rammarico per non essere lì a lottare per la Champions? "In molte partite mancavamo di concretezza e per questo motivo abbiamo lasciato tanti punti per strada. Da due mesi a questa parte stiamo spingendo forte e i calciatori si vede che sono in condizione. Ora abbiamo la mente libera e affrontiamo le partite con lo spirito giusto".

Sulla partita: "Il gol a fine primo tempo ha sbloccato la testa dei ragazzi, la Samp nel secondo tempo ha concesso spazi e i ragazzi ne hanno approfittato facendo il secondo gol. Da quel momento la partita è andata in discesa."

Su Jovic: "Ha dato una grande risposta, l'attaccante vive per il gol è vero, ma oggi ha corso e l' atteggiamento è stato fantastico. L'ho teniuto per 90 minuti perché speravo segnasse ma va bene così. Per il finale di stagione abbiamo bisogno di tutti, anche delle sue caratteristiche."

Sul gol di Castrovilli: "Ne abbiamo battuti molti contro il Monza senza mai sfruttare le occasioni. Bravi sia Castro sia Biraghi".

Sulla finale di Coppa Italia: "L'Inter è avanti a noi, ma è una partita secca. La voglia di far bene e l'entusiasmo potranno colmare il gap tra noi e l'Inter."