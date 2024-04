ITALIANO, Ci manca ciò che ha la Juve. Ma andremo in fondo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parla a Dazn dopo la sconfitta contro la Juventus: “Troppo timidi per questa Juve all’inizio. Poco bravi a gestire il palleggio, abbiamo cercato di rimediare con Maxime e poi con Beltran per alzare il baricentro, ci siamo riusciti andando vicini al pareggio. Però siamo partiti male, questo è il terzo anno di fila che perdiamo qua 1-0 e usciamo ancora con un po’ d’amaro in bocca, perché potevamo fare più male. Mi porto via questo secondo tempo di grande personalità, Szczesny ha fatto un miracolo su Nico. Ripartiamo da qua per un finale di stagione importante”.

Cosa manca alla Fiorentina per vincere certe partite?

“Quello che fa la Juve quando la prepara o quando vuole mettere in difficoltà gli avversari nel palleggio. Hanno fisicità, sono forti di gambe e se ti saltano addosso ti limiti. L’hanno fatto, in più noi non andavamo mai profondi. Questo abbiamo sbagliato nel primo tempo, mentre nel secondo è mancata la stoccata vincente. Serve qualità attorno all’area di rigore, sono le zone più difficili ma ci abbiamo provato. Siamo andati 4-5 volte a pochissimo dal pari. Se ci manca qualcosa, è proprio questo”.

Prosegue: “Finisce una partita così ed è un 50 e 50. Dobbiamo aggiungere altri modi di attaccare, qualche movimento contro le squadre che fanno solo difesa. Cercare più giocate che hanno Nico, Kouame, Belotti. Dobbiamo metterci qualcosa in più a livello individuale, abbiamo ancora un mese e mezzo, cercheremo altre soluzioni”.

Non confermare Parisi e Beltran ha inciso molto?

“In queste 148 partite sono state poche le volte che di mia spontanea volontà ho deciso di mio, scegliendo per bene la formazione. Parisi aveva giocato bene ma dopo tanto tempo non poteva dare ciò che serviva, Barak strategicamente con le palle inattive poteva darci qualcosa in più inserendo poi Beltran a partita in corso. Sono scelte alle volte obbligate alle volte strategiche, e in una struttura del genere, nessuno porta la squadra a perdere identità. Non sono due cambi a stravolgere tutto, la squadra rimane con una sua organizzazione, spesso pecchiamo per qualche dettaglio e perdiamo le partite. Ma avere tutti coinvolti vuol dire tanto, ci permette di arrivare anche quest’anno fino in fondo a tutte le competizioni”.