Italiano amareggiato: "Ora l'obiettivo del Bologna è blindare l'8° posto"
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Al termine della partita tra Bologna e Cagliari terminata 0-0, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano, che ha spiegato così il pareggio odierno: "I miei giocatori hanno cercato di dare il massimo. Avete visto anche gli altri risultati: pochi gol, caldo, campo allentato. Dovevamo essere più veloci nel giro palla ma non ci siamo riusciti".
Successivamente, ha poi continuato: "Credo che senza palla abbiamo lavorato bene e se avessimo avuto questa attenzione in altre gare, forse non avremmo perso. Abbiamo ancora 9 punti a disposizione per blindare l'ottavo posto, è il nostro obiettivo".
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