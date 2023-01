ITALIANO/2, Ora mi aspetto molto da Cabral e Jovic

Dopo la consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha risposto ai canali social del club anche alle curiosità di qualche tifoso. Ecco quanto detto dal mister: "Sono carico per domani, devo essere il tredicesimo uomo in campo, perché il dodicesimo sono i nostri tifosi. Ripartiamo dopo questa lunga sosta con la voglia di riprendere da dove avevamo concluso. L'idea è continuare sulla scia delle prestazioni fatte a inizio novembre. Il nostro obiettivo è risalire in classifica. Ho visto bene la squadra in questo periodo e ripeto, mi aspetto di risalire in campionato. Ora la testa è tutta lì.

Sofyan Amrabat ha fatto un Mondiale strepitoso e gli abbiamo fatto tutti i complimenti. Lo vedo carico e si sta allenando bene. Ha fatto due allenamenti non completi ma sta bene, vediamo domani come gestirlo ma non vogliamo sovraccaricare nessuno visto le tante partite che ci aspettano. Adesso deve concentrarsi subito su quanto dobbiamo fare qui e riattivare la mente su questo. Mi aspetto un salto di qualità da parte di tutti, se devo dire uno-due nomi dico quelli di Jovic e Cabral, li ho visti bene in questo periodo e mi è piaciuto il loro abbraccio dopo il gol di Arthur con la Primavera. Mi auguro che entrambi possano tornare ad essere decisivi. In questo periodo stiamo dando ad entrambi più libertà negli ultimi metri e loro rispondono bene".