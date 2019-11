(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni ha lasciato il ritiro della Nazionale Under 21 ed è rientrato ad Appiano Gentile. Il giocatore, come annuncia il club nerazzurro sul proprio sito, ha rimediato un trauma contusivo al piede sinistro nella gara di sabato contro L'Hellas Verona. Bastoni svolgerà quindi lavoro personalizzato per questa settimana.