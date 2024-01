ITALIA UNDER 19, Il c.t. Corradi convoca il viola Harder

Fonte: figc.it

FirenzeViola.it

E' stato pubblicato l'elenco dei convocati dell'Italia Under 19 diramato dal c.t. Bernardo Corradi in vista dell'amichevole di mercoledì 17 gennaio con la Spagna. Gli azzurrini, ricordiamo, saranno impegnati dal 20 al 26 marzo nella seconda fase delle qualificazioni europee in un girone che li vedrà opposti a Scozia, Repubblica Ceca e Georgia: in palio un posto nella fase finale in programma a luglio in Irlanda del Nord.

Portieri: Federico Magro (Lazio), Renato Marin (Roma);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Christian Corradi (Hellas Verona), Raphael Kofler (Sudtirol), Marco Palestra (Atalanta), Filippo Saiani (Spal), Giacomo Stabile (Inter), Stefano Turco (Juventus);

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Jonas Harder (Fiorentina), Mattia Mannini (Roma), Fabio Parravicini (Spal), Diego Ripani (Juventus), Marco Romano (Genoa), Kevin Zeroli (Milan);

Attaccanti: Lorenzo Anghelé (Juventus), Alphadjo Cisse (Hellas Verona), Giulio Misitano (Roma), Simone Pafundi (Udinese).