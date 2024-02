ITALIA U18, Il gol del viola Caprini regala la vittoria

FirenzeViola.it

Al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia l'Italia Under 18 si impone per 1-0 sulla Slovacchia. Decisivo la rete dell'attaccante della Fiorentina Maat Caprini realizzata al 15° del primo tempo. Queste le paroile del c.t. Daniele Franceschini al termine della gara: "Abbiamo giocato una buona gara. Anche da questa partita ci portiamo a casa qualcosa, ma dobbiamo sempre cercare di migliorare.

Al di là del risultato, qualcosina è mancata in fase di finalizzazione. Soprattutto nel primo tempo la squadra si è espressa bene, ma quando riusciamo a dominare le partite bisogna attaccare la porta e cercare di essere più incisivi. Per il resto, la partita è stata fatta con il giusto atteggiamento, sono scesi in campo tutti i giocatori convocati, molti dei quali nuovi. Un altro tassello da mettere nella nostra crescita".