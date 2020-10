ITALIA, Partenza per Bergamo: out tre giocatori

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Dopo essersi allenata questa mattina a Danzica all'indomani del pareggio (0-0) di ieri sera con la Polonia, la Nazionale è in partenza per Bergamo, dove mercoledì (ore 20.45 - diretta su Rai 1) affronterà l'Olanda in una sfida valida per la quarta giornata della Uefa Nations League. Il difensore della Lazio Manuel Lazzari, infortunatosi questa mattina in allenamento e indisponibile per il match con gli orange, farà rientro a Roma in serata dopo che il charter della Nazionale avrà fatto scalo a Bergamo. Domani mattina farà rientro presso il club di appartenenza anche Andrea Belotti, ammonito ieri e squalificato per la gara di mercoledì. Non si riaggregherà invece al gruppo Giacomo Bonaventura, che ieri aveva lasciato il ritiro per la nascita del figlio. (ANSA).

