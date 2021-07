ITALIA, Le ultime dalla rifinitura: ok Chiellini, Chiesa...

Conclusa la rifinitura di questa mattina, svolta al campus del Bayern, l’Italia è rientrata poco prima di pranzo all’albergo di Monaco di Baviera dove è in ritiro in vista del quarto di finale di questa sera contro il Belgio. Come riporta TMW, ci sono sensazioni positive per quanto riguarda Chiellini, in ballottaggio con Acerbi per guidare la difesa al fianco di Bonucci. In attacco, Chiesa favorito su Berardi per una maglia dal primo minuto. Tornando al programma degli azzurri, ora pranzo e riposo, per poi muoversi nel pomeriggio verso l’Allianz Arena.