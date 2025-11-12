Italia, le ultime da Coverciano: Cambiaghi torna a Bologna, differenziato per Calafiori

E' iniziato pochi minuti fa l'allenamento dell'Italia a Coverciano. E non ci sono belle notizie per Gattuso. Cambiaghi ha accusato un piccolo fastidio al polpaccio destro e con ogni probabilità verrà rimandato a casa. Per ora nessuno al suo posto. Calafiori sta svolgendo differenziato per un problema all'anca, si sta gestendo ma resta in gruppo (si sta gestendo per la seconda partita).