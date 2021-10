ITALIA, Il Ct mischia le carte: dentro Acerbi. Kean...

(ANSA) - FIRENZE, 08 OTT - Roberto Mancini mischia le carte in vista della finale di Nations League per il 3° posto in programma dmenica alle 15 allo Stadium di Torino (arbitrerà il serbo Srdjan Jovanović). Il ct azzurro deciderà solo all'ultima momento gli 11 da mandare in campo, tenendo conto delle condizioni di chi ha giocato mercoledì contro la Spagna. Intanto dall'allenamento odierno, cui ha partecipato pure Kean che contro Busquets e compagni era uscito acciaccato, non sono emerse indicazioni precise sulla possibile formazione anti-Lukaku: prove di 4-3-3, da una parte gli stessi che hanno affrontato la Spagna con l'unica eccezione di Acerbi al posto di Bonucci indisponibile dopo l'espulsione rimediata a San Siro; dall'altra il resto del gruppo con i vari Pellegrini, Locatelli, Raspadori e Berardi pronti comunque a inserirsi. La Nazionale si allenerà a Coverciano anche domani alle 11, dopodiché lascerà il centro tecnico per raggiungere Torino dove in serata si svolgeranno le consuete conferenze stampa di vigilia. Nel ritiro azzurro è arrivata nel frattempo la notizia che ben cinque giocatori italiani, tutti campioni d'Europa, figurano nella lista dei 30 finalisti per il Pallone d'oro del 2021. (ANSA).