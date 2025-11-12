Italia, Gattuso sceglie una formazione offensiva: due novità tra i titolari

Si avvicina il primo impegno di questa sosta per le nazionali di novembre per l'Italia di Gennaro Gattuso, che affronterà domani sera la Moldova nel penultimo match del girone di qualificazione ai Mondiali del 2026. Gli azzurri, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, dovrebbero schierarsi con un 4-4-2 che però rispetto al solito dovrebbe avere interpreti più offensivi. Sugli esterni di centrocampo agiranno infatti Zaccagni e Orsolini che più che due centrocampisti sono due attaccanti aggiunti. Davanti invece ci sarà Raspadori con al suo fianco uno tra Scamacca e Retegui. A centrocampo invece giocheranno Tonali e Cristante, vista la squalifica di Barella e la diffida dello stesso Tonali che non verrà rischiato nella gara contro la Norvegia. Questa la probabile formazione:

Italia (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Raspadori, Scamacca/Retegui.