ITALIA FEM., Le convocate: ci sono pure quattro viola

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Archiviata la prima edizione della Nations League, la Nazionale Femminile è pronta a tornare in campo per le amichevoli con Irlanda e Inghilterra, in programma rispettivamente il 23 febbraio al Viola Park di Bagno a Ripoli (Firenze) e il 27 febbraio ad Algeciras, in Spagna. Per il doppio impegno, il ct Andrea Soncin ha deciso di puntare su 32 calciatrici con la novità rappresentata dal terzetto della Sampdoria formato dal portiere Amanda Tampieri e dai terzini Aurora De Rita ed Elisabetta Oliviero. Presenti nell'elenco delle convocate anche l'altra blucerchiata Eva Schatzer (classe 2005) e il difensore del Milan Julie Piga, che avevano preso parte al raduno pre-Mondiale, mentre tornano in gruppo dopo aver saltato per infortunio l'ultimo raduno le juventine Barbara Bonansea e Cristiana Girelli. Le Azzurre si raduneranno a Coverciano nella serata di domenica e rimarranno in ritiro nel Centro Tecnico Federale fino alla partenza per la Spagna, prevista per il 26 febbraio.

Di seguito l'elenco delle convocate. Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina), Amanda Tampieri (Sampdoria)- Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Aurora De Rita (Sampdoria), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Sampdoria), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus)- Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Sampdoria), Emma Severini (Fiorentina). Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Everton), Annamaria Serturini (Inter). (ANSA).