ITALIA, Da Chiellini a Immobile, tornano i big

(ANSA) - FIRENZE, 09 OTT - Battere la Polonia darebbe all'Italia il primo posto solitario nel gruppo 1 del girone A di Nations League e permetterebbe di salire ancora nel ranking in vista del sorteggio per le qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar. Roberto Mancini è deciso a schierare domenica l'artiglieria pesante dopo la bella risposta avuta dalla formazione sperimentale che ha travolto con sei gol in amichevole la Moldova. I segnali vengono dall'allenamento svolto a Coverciano prima della partenza per Venezia con un treno-charter (domani mattina volo per Danzica) che ha visto Donnarumma tra i pali, Florenzi ed Emerson esterni, Bonucci-Chiellini coppia centrale (al capitano azzurro è poi subentrato Ogbonna), a centrocampo il trio collaudato Verratti, Jorginho e Barella, in attacco Immobile coadiuvato da Lorenzo Pellegrini e uno fra Chiesa e Kean. (ANSA).