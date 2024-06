ITALIA, Con un gol di Frattesi piega la Bosnia a Empoli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Basta un gol di Frattesi all'Italia per piegare la Bosnia nell'ultimo test prima di Euro2024. La nazionale di Spalletti batte 1-0 al Castellani gli ultimi avversari rimasti dopo aver concesso il pasillo de honor all'Under 17, fresca vincitrice dell'Europeo di categoria, e prima di volare in Germania dove andrà a difendere il trionfo della nazionale di Mancini ottenuto nel 2021.