ITALIA, Biraghi convocato in extremis da Spalletti

Ci sarà anche Cristiano Biraghi in azzurro per le due sfide contro Macedonia (venerdì 17) del Nord e Ucraina (lunedì 20): il capitano della Fiorentina è stato infatti chiamato nella tarda serata di ieri da Luciano Spalletti e nella giornata di oggi si unirà alla Nazionale a Coverciano, prendendo già parte nel pomeriggio alla seduta d'allenamento odierna. Dopo che in un primo momento aveva scelto di escluderlo, il Ct azzurro ha optato per inserire anche Biraghi, insieme a Manuel Lazzari, nella lista degli azzurri, a causa anche dei numerosi acciacchi riscontrati nella prima giornata di lavoro e al forfait di Davide Calabria.