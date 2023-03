ITALIA, Ancora in gol Retegui. Azzurri battono Malta 2-0

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BATISTUTA È TORNATO A FIRENZE: AVVISTATO IN CITTÀ Gabriel Omar Batistuta è tornato a Firenze. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il Re Leone si trova nuovamente nel capoluogo toscano, dopo l'ultima volta che era stata a settembre dello scorso anno per il Festival dello Sport. L'argentino è... Gabriel Omar Batistuta è tornato a Firenze. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il Re Leone si trova nuovamente nel capoluogo toscano, dopo l'ultima volta che era stata a settembre dello scorso anno per il Festival dello Sport. L'argentino è... NOTIZIE DI FV AMRABAT, IL FRATELLO: "CLUB VOLEVANO SOFYAN A GENNAIO" Il fratello di Sofyan Amrabat, Nordin, è tornato a parlare del passato e del futuro del centrocampista della Fiorentina, affermando come a gennaio Manchester United, Chelsea e Barcellona si fossero interessate all'ex Verona. Questa una delle notizie... Il fratello di Sofyan Amrabat, Nordin, è tornato a parlare del passato e del futuro del centrocampista della Fiorentina, affermando come a gennaio Manchester United, Chelsea e Barcellona si fossero interessate all'ex Verona. Questa una delle notizie... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 27 marzo 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi