ITALIA, 3ª nazione per punti conquistati in UCL dal 92-93

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica delle nazioni che hanno ottenuto un numero maggiore di punti in Champions League da quando ha cambiato nome e formato ormai 32 anni fa. L'Italia è terza in questa speciale graduatoria, dietro a Spagna e Inghilterra, con 1333 punti. Per il nostro paese hanno partecipato alla massima competizione europea dal 1992-1993 ad oggi, contribuendo a questo risultato, 10 club: Juventus, Milan, Inter, Lazio, Roma, Atalanta, Fiorentina, Udinese, Parma, Napoli.

Davanti alla federazione italiana ci sono quella inglese, con 1761 punti, e quella spagnola con 1867. 10 le squadre inglesi partecipanti in 30 edizioni due in meno dell'Italia, della competizione, con sorprese come Blackburn, Leeds, Leicester e quest'anno il Newcastle. Tra le spagnole invece le formazioni partecipanti sono state 13 in 31 edizioni disputate: Real Madrid, Barcellona, Real Sociedad, Valencia, Siviglia, Atletico Madrid, Betis, Villarreal, Athletic, Malaga, Deportivo, Celta, Mallorca.