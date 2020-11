ITALIA, 10 azzurri in isolamento, in 18 a Coverciano

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Comincia a comporsi il gruppo della Nazionale, chiamato ad affrontare i prossimi tre match: l'amichevole Italia-Estonia di mercoledì 11 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze e le ultime due sfide di Nations League, Italia-Polonia domenica 15 allo 'Stadio Città del Tricolore' di Reggio Emilia e Bosnia Erzegovina-Italia di mercoledì 18 a Sarajevo. Rispetto al gruppo di 41 convocati, infatti, 18 calciatori sono in arrivo in queste ore al Centro Tecnico federale di Coverciano: Belotti, Bernardeschi, Calabria, Cragno, Criscito, Di Lorenzo, El Shaarawy, Emerson, Gagliardini, Grifo, Lasagna, Orsolini, Pellegri, Luca Pellegrini, Pessina, Sirigu, Soriano e Tonali. E' stato invece estromesso dalla lista dei convocati Ogbonna, infortunatosi ieri. Da valutare Romagnoli dopo l'indisponibilità prima di Milan-Verona. Previsto per martedì sera l'arrivo di un altro gruppo di 8 calciatori, ai quali il Ct Mancini già in fase di convocazione aveva concesso 48 ore in più: Bonucci, Chiesa, Donnarumma, Florenzi, Insigne, Jorginho, Kean e Meret. Con loro, è previsto l'arrivo dei tre calciatori del Sassuolo (Berardi, Caputo e Locatelli), per i quali l'isolamento fiduciario dovrebbe completarsi appunto martedì. Restano tuttora in isolamento fiduciario, oltre allo stesso Mancini, questi dieci calciatori: Acerbi, Barella, Biraghi, Castrovilli, Cristante, D'Ambrosio, Immobile, Mancini, Lorenzo Pellegrini, e Spinazzola (tra l'altro uscito per infortunio in Genoa-Roma). (ANSA).