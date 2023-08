ITALDONNE, Tanti no per il dopo Bertolini. Sale Panico

FirenzeViola.it

In attesa di sapere se l’Italia proseguirà il suo cammino al Mondiale, con la sfida decisiva che si giocherà domani mattina contro il Sudafrica, la Federcalcio è alla ricerca dell’erede dell’attuale ct Milena Bertolini che al termine del torneo lascerà la panchina dopo sei anni in cui ha conquistato la qualificazione a due Coppe del Mondo, per la prima volta nella storia consecutive, e a un Europeo. Come riporta Il Corriere dello Sport sono diversi i no ricevuti per quel ruolo, tutti da ex calciatori o allenatori che non si sono mai approcciati al mondo femminile, come Alberico Evani e Attilio Lombardo, che hanno lavorato col ct dell’Italia maschile Roberto Mancini.

Anche il sondaggio per Andrea Stramaccioni è andato a vuoto con l’ex allenatore dell’Inter che ha preferito non accettare la proposta non conoscendo il materiale umano a disposizione, né le dinamiche dello spogliatoio o la Serie A femminile.

Le ipotesi più suggestive sarebbero quelle di due tecnici protagonisti nel nostro campionato come Alessandro Spugna della Roma e Joe Montemurro della Juventus, ma appare difficile – per non dire impossibile – un doppio mandato che permetta a uno dei due di guidare sia le azzurre che il loro attuale club. Infine in risalita ci sono le quotazioni di Patrizia Panico, ex azzurra (204 presenze), reduce dall’esperienza alla guida della Fiorentina.