IRRATI, Sarà lui l'ambasciatore per la Fondazione Maic

(ANSA) - PISTOIA, 21 MAG - L'arbitro internazionale Massimiliano Irrati è stato nominato 'ambasciatore' della Fondazione 'Maria Assunta in Cielo onlus' (Maic) di Pistoia. La cerimonia di nomina è avvenuta stamani nei locali dell'ente in via San Biagio a Pistoia. La fondazione, nata nel 1989 a Pistoia grazie alla volontà di alcuni ragazzi volontari impegnati a fianco delle persone disabili, è vicina a più di duemila utenti con disabilità. Irrati, attivo in serie A dal 2012, è diventato poi arbitro internazionale nel 2017.