Iraola vicino al sì al Palace: progetto e offerta importanti

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Il Crystal Palace proprio ieri sera è diventato finalista della Conferenc, grazie anche al tecnico Oliver Glasner, ma per la prossima stagione è già su un nuovo allenatore. Si tratta come noto di Andoni Iraola negli ultimi giorni accostato con insistenza alla Fiorentina visto il gradimento di Fabio Paratici. E l'esperto di mercato Marco Moretto scrive che il tecnico basco sarebbe attratto dal progetto sportivo propostogli dal Palace. E l'offerta economica del club inglese sarebbe anche molto alta. Il tecnico è dunque vicino ad accettare.