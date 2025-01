INZAGHI, Non temo esiti su inchiesta ultrà: io tranquillo

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - "Temo gli esiti dell'indagine ultras? No, sono molto tranquillo. Ho chiarito nelle sedi opportune tutto quello che dovevo dire e con molta tranquillità. In questo momento non mi va di dilungarmi con una partita importante davanti, ho detto tutto quello che dovevo nelle sedi opportune". Così il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Monaco, rispondendo a una domanda sull'indagine della Procura di Milano e della Procura Figc sui rapporti tra i club milanesi e gli ultrà. (ANSA).