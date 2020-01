INTER, Spinazzola a Milano, ora visite e firma

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Leonardo Spinazzola è arrivato a Milano, all'aeroporto di Linate, per poi svolgere le visite mediche con l'Inter e definire il suo trasferimento. ''Parlo dopo'', si è limitato a dire il difensore intercettato dai giornalisti. Spinazzola vestirà la maglia nerazzurra grazie ad un'operazione di scambio tra Inter e Roma. Nella capitale, infatti, è arrivato questa mattina Matteo Politano che ieri non era stato convocato per la partita di Coppa Italia contro il Cagliari. (ANSA).