INTER, Senza Calhanoglu-Barella stop a Sensi-Leicester

L'Inter arriverà a Firenze con il centrocampo in grande emergeza e questa cosa cambierà anche qualche strategia sul mercato nell'immediato. Due terzi della mediana titolare sarà assente per squalifica domenica. Per quel che riguarda la formazione titolare da mandare in campo contro i viola, scelte naturali per Simone Inzaghi, come spiega anche la Gazzetta dello Sport: giocheranno titolari Kristjan Asllani e Davide Frattesi, che prenderanno il posto di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella.

La conseguenza delle squalifiche è una riduzione delle risorse dalla panchina: in tal senso, è destinata a slittare la road map per il passaggio di Stefano Sensi al Leicester, un'operazione in origine da definire già in questi giorni post-Supercoppa. Il centrocampista di Urbino, destinato a raggiungere Enzo Maresca ai Foxes, potrebbe essere trattenuto fino a lunedì per sedersi in panchina al Franchi insieme a Davy Klaassen.