Inter schiantata a Firenze, Di Napoli: "Sconfitta brutta ma salutare. Può starci un passo falso"

Arturo Di Napoli, ex attaccante, su TMW Radio ha detta la sua a proposito del ko dell'Inter a Firenze, con la squadra di Inzaghi schiantata per 3-0 dalla Fiorentina: "Ci può stare in campionato un passo falso, ci sono partite dove non gira niente. È stata un'Inter troppo brutta per essere vera. È una sconfitta brutta ma salutare. Hanno incontrato una squadra che si è ripresa da un momento difficile, ma ci può stare.

Al di là della sconfitta, l'Inter ha un gioco di movimenti, interscambi, che ridurlo a un modulo tattico è riduttivo. Però è chiaro che l'Inter ora la sente la pressione del Napoli, perché è una squadra solida, che fa risultati importanti. E' un duello bello che durerà fino alla fine. Per me non ci saranno strascichi".