INTER, Politano possibile contropartita per Chiesa

Secondo quanto riportato da SportMediaset, l'Inter lavora già per la prossima stagione. Tenendo conto del nodo allenatore ancora da sciogliere, sono diversi i rumours di mercato e uno di questi riguarda il classe '97 Federico Chiesa. L'esterno della Fiorentina è da tempo nel mirino della dirigenza interista, che però ha diverse rivali. La Juventus, per esempio, che non ha mai nascosto il proprio interesse per l'asso viola. Per strapparlo alla società gigliata, i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto una contropartita che potrebbe essere Matteo Politano. Un modo per 'alleggerire' il prezzo del cartellino del giovane talento della Nazionale, valutato intorno agli 80 milioni di euro.