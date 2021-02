INTER, Morte Bellugi: 1' di silenzio e lutto al braccio

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BONAVENTURA OGGI È RIMASTO A RIPOSO Ancora non è chiara l'entità del problema fisico sofferto da Giacomo Bonaventura a fine primo tempo della partita contro lo Spezia. Come raccolto da FirenzeViola.it, il giocatore è stato tenuto a riposo stamani nella seduta di scarico andata in scena... Ancora non è chiara l'entità del problema fisico sofferto da Giacomo Bonaventura a fine primo tempo della partita contro lo Spezia. Come raccolto da FirenzeViola.it, il giocatore è stato tenuto a riposo stamani nella seduta di scarico andata in scena... NOTIZIE DI FV CAPOZUCCA, VICINO IL RITORNO A CAGLIARI. IL MISTER... Novità importanti in casa Cagliari. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, sembra tutto fatto per il ritorno in rossoblù da parte del direttore sportivo Stefano Capozucca, che sostituirà Pierluigi Carta. Il dirigente uscente della Prima Squadra... Novità importanti in casa Cagliari. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, sembra tutto fatto per il ritorno in rossoblù da parte del direttore sportivo Stefano Capozucca, che sostituirà Pierluigi Carta. Il dirigente uscente della Prima Squadra... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 20 febbraio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi