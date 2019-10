INTER, Lautaro: "Ronaldo è come Messi"

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - "La Juventus ha tanti giocatori importanti, sarà una partita molto complicata. Conosciamo Ronaldo, è un giocatore importante come Messi: loro ne hanno tanti. Cercheremo di fermarlo, è un giocatore che può rompere gli equilibri". Lautaro Martinez si dice pronto, insieme ai suoi compagni, a fermare CR7 domenica sera in un derby d'Italia che vale la vetta della classifica. La parola scudetto, però, in casa Inter ancora non si pronuncia. "Noi pensiamo partita per partita - spiega l'argentino - la mentalità che abbiamo quest'anno è diversa grazie all'allenatore, ai nuovi. Cerchiamo di dare il meglio, poi vedremo".