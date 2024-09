INTER, Intervento al naso riuscito per Barella

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 02 SET - Intervento riuscito per Nicolò Barella, che questa mattina si è sottoposto a intervento endoscopico ai seni paranasali per sinusite. Il centrocampista nerazzurro, che per questo non è stato convocato dall'Italia per gli impegni in Nations League, osserverà qualche giorno di riposo prima di riprendere gli allenamenti con il gruppo la prossima settimana, come spiegato dalla società in una nota. (ANSA).