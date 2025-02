Inter, il crollo di Firenze come a Bologna anni fa? Buscaglia: "Il parallelismo c'è, ma manca molto"

Ricky Buscaglia, telecronista di Dazn, nel pomeriggio di TMW Radio - durante Maracanà - ha dato la sua opinione sulla sconfitta dell'Inter contro la Fiorentina, facendo un confronto col ko che i nerazzurri subirono anni fa a Bologna, sempre in una gara di recupero che poteva valere lo scudetto (poi vinto dal Milan): "Il parallelismo con la partita di Bologna c'è, ma qui mancano molte più partite. Per me sarà un campionato che si deciderà punto a punto e d'ora in poi approcci così non saranno tollerabili. L'Inter a gennaio non è la prima volta in cui fa fatica, se vediamo il calendario.

Sono state più le volte in cui ha faticato. Serve lunedì sera una risposta importante".