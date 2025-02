Inter-Fiorentina: vota il miglior viola in campo nel sondaggio di Firenzeviola.it!

A San Siro, al termine di una gara condizionata anche dagli episodi arbitrali, la Fiorentina non riesce a ripetere il capolavoro fatto qualche giorno prima sempre con lo stesso avversario. Nella seconda sfida contro l'Inter i nerazzurri si impongono per 2-1 grazie all'autogol di Pongracic e alla prima rete in campionato di Marko Arnautovic - momentaneo pari su rigore di Rolando Mandragora-. Una Fiorentina meno brillante rispetto alla sfida del Franchi, a tratti troppo rinunciataria nel gioco, ha avuto comunque il merito di rimanere in partita fino all'ultimo sul campo dei campioni d'Italia.

E a proposito di Inter-Fiorentina vi chiediamo come al solito di eleggere il migliore in campo dei viola votando il sondaggio di FirenzeViola.it. Chi vi è piaciuto di più nella serata di San Siro? Potete scegliere il vostro Mvp cliccando qui!