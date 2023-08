INTER, Ci siamo: intesa totale col Bayern per Sommer

FirenzeViola.it

Yann Sommer all'Inter, oramai ci siamo davvero, scrive TMW. Dopo settimane di trattative e attese, la società nerazzurra è ad un passo dalla definizione dell'accordo co Bayern Monaco per il portiere svizzero che raccoglierà l'eredità di André Onana. Le due società sono ai dettagli della trattativa, con Ausilio e Marotta che stanno definendo un'operazione che non prevederà il pagamento della clausola rescissoria da 6 milioni di euro. Operazione virtualmente chiusa con le visite mediche che sono previste per le prossime ore.