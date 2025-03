Inter, che rimonta faticosa: a San Siro i nerazzurri battono il Monza 3-2

Nell'anticipo della 28esima di Serie A l'Inter vince in rimonta 3-2 sul Monza e conferma il primato in classifica. A San Siro la formazione di Inzaghi, rivisitata in ottica del ritorno di Champions contro il Feyenoord, si complica la vita nella prima frazione con Birindelli (32') che porta n vantaggio il Monza dopo la rete annullata a Lautaro, poi l'ex Keita Balde raddoppia (44'). La rete di Arnautovic (45'+1') manda gli uomini di Inzaghi al riposo sotto di uno, con l'avvio della ripresa con lo sprint per i nerazzurri che al 64' trovano il pari con Calhanoglu e il vantaggio al 77' con l'autorete di Kyriakopoulos.

Vittoria che porta l'Inter ad allungare per il primo posto in classifica, col momentaneo +4 in attesa del Napoli. Per il Monza, invece, è notte fonda con l'ultimo posto.