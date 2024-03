INTER, Calhanoglu torna ad allenarsi in gruppo

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - L'Inter recupera anche Hakan Calhanoglu verso la delicata trasferta di sabato in casa del Bologna. Il centrocampista turco infatti, out da fine febbraio per un problema muscolare, oggi si è allenato in gruppo insieme ai compagni e sarà quindi a disposizione per la gara contro i rossoblu. Restano ai box solo i lungodegenti Stefano Sensi e Juan Cuadrado, con il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi che avrà tutto il resto della rosa a disposizione per il match di sabato. (ANSA).